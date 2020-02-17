Правительство определилось, от каких угроз защищать российский сегмент интернета

17.02.2020, 22:06, Новости дня

Правительство РФ перечислило список угроз, от которых должна оградить концепция «суверенного Рунета». Их разделили на три типа: угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования российского сегмента интернета.

К первому типу кабмин РФ отнес полное или частичное нарушение работы сети, вызванное неполадками или воздействиями природного и техногенного характера. Под него попадает в том числе невозможность вызова экстренных служб в случае перегрузки или аварии. Об этом следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Угрозы безопасности связали с кибератаками, предоставлением доступа к сайтам, которые заблокированы на территории России, а также с нарушением работы государственных сайтов и органов местного самоуправления. Под третий тип угроз попадают перебои в работе интернета, из-за которых становится невозможным обмениваться информацией и получать доступ к сайтам, находящимся в РФ и за рубежом.

Помимо этого, указ разрешает операторам подавать в Роскомнадзор жалобы на некорректную работу оборудования для «суверенного Рунета». Если оборудование для глубинной фильтрации трафика (DPI) снижает скорость или качество интернет-доступа, операторы вправе потребовать его модернизации.

Как отмечает РБК, операторы уже наблюдали сбои во время тестирования систем фильтрации трафика на Урале прошлой осенью. Некоторые из них сообщили о перебоях, снижении скорости и жалобах пользователей на качество связи.

Закон об обеспечении устойчивой работы Рунета подписал президент РФ Владимир Путин 1 мая. Суть его в том, чтобы защитить российских пользователей от угроз, связанных с попытками отключить их от глобальной Сети.

В частности, для противодействия этим угрозам провайдеры будут обязаны устанавливать специальное оборудование, а данные, которыми обмениваются госструктуры в интернете, будут дополнительно защищены шифрованием. Частично поправки к законам «О связи» и «Об информации» вступили в силу 1 ноября 2019 года.

Во время прямой линии прошлым летом Путин пояснил, что закон о суверенности российского сегмента интернета направлен исключительно на обеспечение его бесперебойной работы. «Никаких ограничений здесь не планируется, — заверял он. — Наоборот, этот закон призван обеспечить суверенность нашего сегмента интернета и возможность там работать всем физическим лицам».

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Вести.Hi-tech



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