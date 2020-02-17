Певице Maruv вернули часть украденных вещей

17.02.2020, 22:06, Новости дня

Украинской певице Maruv (Анна Корсун) вернули часть похищенных вещей, которые у нее украли 11 января. Об этом сообщает Национальная полиция по Киеву.

Судя по снимкам, к Maruv вернулись браслет, серьги, кольцо, миниатюрная ложечка, а также беспроводные наушники. Сама певица рассказала, что ей очень повезло, поскольку правоохранительные органы смогли найти злоумышленника.

Инцидент произошел 11 января. В иномарке певицы разбили стекло. Неизвестные похитили сумку с деньгами и драгоценностями.

В настоящее время похититель задержан. Им является гражданин другого государства 1979 года рождения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Стоит отметить, что MARUV не раз становилась жертвой грабителей. Дважды она летала с перевозчиком "Международные авиалинии Украины" и дважды у нее вскрывали чемодан, из которого вытаскивали вещи.

Maruv выиграла национальный отбор на "Евровидение-2019" от Украины. В итоге певица отказалась от участия в конкурсе, поскольку ей предъявили жесткие требования по контракту.



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