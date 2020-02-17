«Йокерит» в Хельсинки разгромил московское «Динамо»

17.02.2020, 22:06, Новости дня

В Континентальной хоккейной лиге сыгран еще один матч регулярного чемпионата. В столице Финляндии местный "Йокерит" принимал московское "Динамо". Уже к середине второго периода финские "джокеры" забросили в ворота гостей пять шайб. Счет 5:0 стал окончательным.

После недолгой разведки "Йокерит" открыл счет на 11-й минуте усилиями Мяэналанена, а в конце первого тайма Хаапала удвоил результат. Во второй трети матча финский клуб забил еще три гола: шайбы на счету Йоэнсуу, Йенсен и Лехтонен. В конце второго и в третьем периоде "Динамо" пыталось хотя бы "размочить" счет, но тщетно.



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