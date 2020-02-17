Российские и белорусские десантники начали учения под Псковом

17.02.2020, 22:05, Новости дня

Подразделения Воздушно-десантных войск РФ и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии начали первые в этом году совместные учения под Псковом, сообщили в Минобороны России.

Торжественная церемония открытия состоялась на базе гвардейского десантно-штурмового полка псковского гвардейского соединения ВДВ, передает ТАСС.

Как сообщил заместитель командира псковского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин, в ходе учений личному составу предстоит выполнить ряд задач, включая «десантирование, захват объекта, совершение рейда, ведение оборонительного боя». От личного состава потребуется «приложить максимум усилий, продемонстрировав стойкость, выдержку и взаимовыручку», подчеркнул Самохин.

Российско-белорусские тактические учения пройдут с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные, Завеличье и Кислово в Псковской области. В них примут участие более 350 российских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в частности два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также четыре самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России. От сил специальных операций Белоруссии будет задействовано около 80 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщали, что международные учения «Славянское братство», в которых участвуют десантники из России, Белоруссии и Сербии, пройдут в первой половине года.



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