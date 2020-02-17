Сын Виктора Цоя будет продюсировать следующие концерты группы «Кино»

17.02.2020, 22:04, Разное

Сын легендарного музыканта Виктора Цоя Александр анонсировал скорые концерты коллектива «Кино» в Санкт-Петербурге и Москве. Голос исполнителя будет оцифрован и запущен вместе с другими участниками группы.
По информации издания «Teleprograma.pro», 34-летний житель длительное время проживал в Москве, но не посвящал себя музыке, так как, по слухам, его мать Марианна не поддерживала подобное увлечение сына. Вместо этого он изучал иностранные языки, а также работал на телевидении. Через некоторое время Александр переехал в Санкт-Петербург, став гитаристом в группе «Para bellvm», а после этого стал основателем коллектива «Ронин».

Александр Цой также сотрудничает и с «Кино», ведь именно он является владельцем прав на песни отца – такой расклад стал возможен после гибели рок-музыканта и долгих судебных разбирательств со стороны его жены Марианны. На будущих концертах коллектива сын исполнителя будет выполнять роль продюсера.



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