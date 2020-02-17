Al Arabiya — искусство со свалки — деревенская бабушка собирает из мусора уникальную мозаику

17.02.2020, 22:04, Новости дня

Бабушка из российской глубинки собирает из пластиковых крышек от бутылок, которые обычно попадают в мусор, уникальные мозаичные картины, украшая ими свой деревенский дом. По словам пенсионерки Нины Криницыной, это занятие помогает ей «успокаивать нервы». А соседи поддерживают её увлечение и приносят крышечки для новых картин, передаёт Al Arabiya.

Эта российская бабушка превратила свой дом в произведение искусства. Дом украшают более тысячи крышек от бутылок.

НИНА КРИНИЦЫНА, хозяйка дома: Соседи мне приносят. Но сейчас у нас уже поставили эти контейнеры, и теперь всё выкидывают туда. А раньше выкидывали на свалку — так я уже, не стесняясь никого, ходила на свалку, собирала эти пробки.

Бабушка делает мозаику по мотивам мультфильмов и рассказов советских времён. На создание некоторых работ уходит до трёх месяцев.

НИНА КРИНИЦЫНА: Это успокаивает! Успокаивает нервы и всё… Вот особенно из гороха я сначала начала делать, а потом из пробок. Как свободное время будет, бегу быстрее собирать эту мозаику.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2020 года.