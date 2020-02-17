Киев заявил об угрозе войны РФ и Белоруссии

17.02.2020, 21:58, Новости дня

Существует угроза войны между Россией и Белоруссией, так как Москва может не позволить Минску остаться независимым, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально сообщил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются», – передает его слова «Страна».

Он выразил надежду, что этого не произойдет, так как белорусы «спокойные и терпеливые».

«Но мы были спокойными и терпеливыми людьми – и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается?», – добавил Пристайко.

Глава МИД Украины заявил, что у Белоруссии есть два варианта: «с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными – и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о резком сокращении сторонников РФ в Белоруссии.