Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке

17.02.2020, 21:58, Новости дня

Подразделения российской военной полиции совместно с турецкими военнослужащими провели очередное совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы – Шейрек – Деллик – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Шавкат – Деллик – Шейрек – Камышлы в провинции Хасеке», – приводит его слова ТАСС.

Журавлев сообщил, что подразделения российской военной полиции также прошли по маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка.

Воздушное патрулирование провели с аэродрома Кашимилия.

Контр-адмирал добавил, что патрулирования по указанным маршрутам прошли без происшествий. Он напомнил также, что они осуществляются в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

Ранее в понедельник стало известно о возобновлении Россией и Турцией совместных патрулей в Сирии.