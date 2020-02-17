Правый консерватор или открытый гей: ХДС выбирает преемника Меркель

17.02.2020, 21:57, Новости дня

Председательница Христианско-Демократического союза, министр обороны и преемница Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (как ее называют, АКК) отказалась сразу от двух из своих должностей. Причиной ее ухода стал острый политический кризис, вызванный региональными выборами в Восточной Германии. АКК возглавляла партию немногим более года, в ближайшие месяцы она оставит этот пост и претендовать на роль канцлера тоже не будет, сохранив за собой при этом должность министра обороны.

АКК никогда не могла похвастаться мощной поддержкой членов своей партии. Коллеги сомневались в ее лидерских способностях, а наиболее консервативные из них очевидно симпатизировали сопернику Крамп-Карренбауэр — Фридриху Мерцу. Несмотря на предпосылки, решение АКК уйти все равно стало неожиданностью. По иронии, Кристиан Линднер, глава Свободной Демократической партии, главный ответственный за исход выборов в Тюрингии, свой пост все же сохранил. Крамп-Карренбауэр, наряду с Ангелой Меркель и Андреей Налес (бывшей главой Социал-демократической партии Германии, которая ушла в отставку после провала на выборах в Европейский парламент), стала одной из трех женщин-политиков, которые вовремя поняли, что пора отступить — в отличие от цепляющихся за власть мужчин.

Причиной такого решения Крамп-Карренбауэр назвала противоречия внутри ХДС по вопросу о сотрудничестве с «Альтернативой для Германии» (АдГ) и Левой партией (Die Linke). Сама Крамп-Карренбауэр категорически против любых контактов с правыми. Таким образом, кризис, начавшийся в Тюрингии, обрел общегерманский масштаб. После 15 лет правления Ангелы Меркель как страна, так и партия вступают в новый, уже давно забытый период политической неопределенности.

Что же произошло на выборах в Тюрингии? Действующий глава региона Бодо Рамелов (Левая партия) по результатам двух туров не смог набрать необходимое количество голосов по стандартной процедуре. В третьем туре за Томаса Кеммериха (Свободная Демократическая партия) свои голоса отдали СвДП, ХДС и, неожиданно, ультраправая «Альтернатива для Германии», чей голос обеспечил ему большинство и победу. Он принял пост, прекрасно осознавая, какая партия его поддержала. В новейшей немецкой истории подобного скандала еще не случалось — это был настоящий переворот.

Кеммерих, глава самой малочисленной парламентской фракции, которая на выборах в октябре едва преодолела пятипроцентный порог, стал первым немецким премьер-министром, избранным при поддержке крайне правой «Альтернативы для Германии». Реакция на нарушение непреложного табу на контакты с нацистами не заставила себя ждать. Тысячи людей по всей Германии вышли на стихийные протесты у штабов СвДП. Лидеры партий, от Христианско-социального союза до Левой, осудили результаты выборов. Ангела Меркель назвала их «непростительной ошибкой».

Начались отставки: свое место потеряли Майк Моринг (глава парламентской группы ХДС в Тюрингии), Кристиан Хирте (статс-секретарь и заместитель главы ХДС в Тюрингии) и, собственно, сам новый министр Тюрингии Кеммерих. Неизвестно, кто еще пожертвует своей должностью, но уже сейчас очевидно, что немецкая политика переживает глубочайший кризис.

Между христианскими демократами давно разгорелась внутрипартийная борьба, с которой АКК не удалось справиться за два года своего срока. Ее уходу способствовали сложности внутри партии, одна из них структурная: ХДС считает неприемлемым сотрудничество как с ультраправой «Альтернативой для Германии», так с Левой партией — и на региональном, и на федеральном уровнях. Однако после тюрингских выборов все может измениться. И крайне правые, и левые набрали в Восточной Германии значительный политический вес — они оказались способны побеждать на выборах и вынудить центристские партии создавать новые коалиции. Выходит, что «пакт о несотрудничестве» значительно усложняет жизнь восточным отделениям партии. И когда на местных выборах этот затянувшийся конфликт интересов, наконец, проявил себя в полную силу, глава партии, будущий канцлер Крамп-Карренбауэр не смогла минимизировать его последствия. Все чаще от депутатов ХДС звучат призывы отказаться от табу — недавно об этом сказал премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер.

«Пакт о несотрудничестве» с ультраправыми и левыми сильно осложняет жизнь ХДС в Восточной Германии

Вторая причина кризиса — ошибка самой Ангелы Меркель. Когда-то она заявила, что партией и страной должен руководить один человек. Очевидно, она отлично понимала, о чем говорит. В случае с АКК канцлер нарушила это неписаное правило и поставила свою преемницу в неловкое положение, Крамп-Карренбауэр не смогла набрать политический вес даже когда стала министром обороны и добилась публичности. Но министр обороны — традиционно практически самая непопулярная позиция в кабинете. АКК так и не успела выйти из тени Меркель и занять собственную позицию, хотя и очень пыталась это сделать. То, что Меркель в последнее время ощутимо отступила от внутренней политики, чтобы дать АКК больший простор для действий, тоже не принесло ожидаемого результата.

Оправившись от первого шока, политики теперь пристально следят за действиями потенциальных преемников Меркель. АКК заявила, что в ближайшие недели она встретится с тремя претендентами на должность главы партии. Четких сроков назначения нового лидера, впрочем, по-прежнему нет. Есть вероятность, что имя нового кандидата на пост канцлера станет известно в конце весны или летом, выборы должны пройти не позже декабря. С вероятностью в 99% канцлером и главой партии будет один и тот же человек. Не стоит, впрочем, исключать и неожиданных событий, например, если премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Седер, стремительно превратившийся из популиста в заметного игрока внутри союза ХДС и ХСС, выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера.

С вероятностью в 99% канцлером и главой партии будет один и тот же человек

В отличие от остальных левых партий, в ХДС не принято открыто сражаться за лидерство. Исторически сложилось, что новые руководители назначаются по итогам длительного внутрипартийного плей-офф. Открытые первичные выборы, в которых прошлой осенью участвовали Йенс Шпан, Фридрих Мерц и Крамп-Карренбауэр, стали нововведением. Судя по всему, именно Мерц больше всех заинтересован в получении обоих постов. Он в разы более консервативен, чем АКК, и попытается развернуть курс партии в правую сторону.

Среди других потенциальных кандидатов — министр здравоохранения Йенс Шпан, открытый гей, и Армин Лашет, глава самого населенного и влиятельного региона Германии — Северный Рейн-Вестфалия. Шпан представляет интересы молодого поколения и неплохо справляется с работой в одном из самых неблагополучных министерств; Лашет — представитель либерального крыла. Сейчас трудно оценить шансы всех кандидатов: возможно, у Лашета, благодаря его открытости, есть небольшое преимущество. Мерц слишком радикален, а Шпан, по меркам ХДС, слишком молод. Но в попытке вернуть голоса АдГ партия, вероятно, решит пойти вправо, а центрист Лашет для такого поворота недостаточно консервативен.

Как бы то ни было, ХДС и Большой коалиции сейчас придется прилагать все усилия, чтобы сохранить стабильность в правительстве, в котором и канцлер, и глава партии собираются уйти в отставку. Дополнительно осложняет ситуацию тот факт, что Социал-демократическую партию, которая тоже входит в коалицию, возглавили два очень спорных лидера — Норберт Вальтер-Борьянс и Заскиа Эскен, которые известны своим критическим отношением к этой самой коалиции.

Что касается международных отношений, в том числе с Россией, все потенциальные преемники занимают жесткую позицию относительно санкций, как и сами Меркель и Крамп-Карренбауэр. То же можно сказать и о Зеленых. Некоторые члены СДПГ (но не министр иностранных дел Хайко Маас), а также части левой и либеральной партий выступают за более умеренный подход. Для ХДС крайне важны трансатлантические отношения. Поэтому до тех пор, пока Кремль не прекратит интервенцию в Украине, ожидать изменений в санкционном режиме не стоит.

Автор — немецкий политолог Филипп Сайлофф, Берлин