«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай

17.02.2020, 21:57, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай «из-за снижения спроса», сообщает «Интерфакс».

Изменения будут носить временный характер, говорится в сообщении Так, с 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы SU200/201 между Шереметьево и Пекином, а также SU208/209 между этим столичным аэропортом и Шанхаем. Вместе с тем останутся ежедневные рейсы SU204/SU205 Шереметьево — Пекин — Шереметьево и SU206/SU207 Шереметьево — Шанхай — Шереметьево.

В связи с эпидемией коронавируса ранее были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы «Аэрофлота» и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F «Шереметьево».



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