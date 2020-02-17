Сенцов о захвате Крыма: Звонит крымский татарин: «Мы на митинге с «Русским единством» толкаемся. Что делать?» Говорю: «Берите покрышки и поджигайте»

17.02.2020, 21:54, Новости дня

Операция по силовому захвату органов власти Крыма, которую Россия провела 27 февраля 2014 года напрямую связана с противостоянием крымских татар и пророссийских сил в центре Симферополя, которое произошло днем ранее. Такое мнение в интервью «Украинской правде», опубликованном 17 февраля, высказал крымский кинорежиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Он считает, что проукраинские силы могли бы действовать решительнее.

Сенцов пересказал телефонный разговор с земляком, который состоялся у него 26 февраля 2014 года.

«Звонит крымский татарин, представился, я не помню уже его имя, говорит: «Ой, мы на митинге там, с «Русским единством» толкаемся. Кипиш. Что делать?» – «Как что делать? Берите покрышки». – «А потом?» – «Потом поджигайте». И все. Для него был шок такой: «Как? А? Да?» Они не сделали это, не готовы были идти чуть дальше, – заявил режиссер. – Потолкались и разошлись. И потом уже Путин понял, что все – иначе он потеряет Крым, и сразу отдал команду на захват».

На следующий день, 27 февраля 2014-го, российский спецназ захватил органы власти в Симферополе.

«Никто не выходил на улицу, не приветствовал, весь город сразу вымер, улицы практически пустые, потому что когда появляются автоматчики, люди сразу прячутся по домам. Ну, я понял, что все – это захват, я сказал: «Ребята, у нас захватывают Крым», – добавил он.

26 февраля 2014 года возле крымского парламента в Симферополе проходило два митинга: на одном присутствовали крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.