Смертельное ДТП в Броварах. Полицейского уволили и поместили в изолятор

17.02.2020, 21:54, Новости дня

17 февраля сотрудника полка полиции особого назначения, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе двух человек, уволили с работы в Нацполиции. Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел проинформировала в Facebook. 

Лейтенанта полиции уволили за нарушение служебной дисциплины, совершение ДТП с тяжелыми последствиями, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, сказано в сообщении.

Приказ об увольнении начальник полиции Киевской области Андрей Небытов подписал сегодня. 

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания до решения суда по избранию ему меры пресечения. 

Поліцейського, який скоїв смертельну #ДТП у Броварах, звільнено з Національна поліція України та поміщено до ізолятору…

Posted by МВС України on Esmaspäev, 17. veebruar 2020

ДТП произошло вечером 16 февраля в Броварах Киевской области. По предварительным данным, полицейский, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, после чего попытался скрыться, но был задержан очевидцами. Один из потерпевших скончался, второй получил многочисленные травмы. По факту ДТП руководство Главного управления Нацполиции в Киевской области назначило служебное расследование.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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