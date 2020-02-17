Мнение: Миф и ресурс

17.02.2020, 21:53, Разное

Прежде чем мы продолжим анализ мифологического материала применительно к 12-ти ресурсам, давайте разберемся, что такой миф и как он соотносится с понятием ресурса.

Ресурс — это примерно то, что Аристотель называл энтелехией.

Это система, в которой объединены и энергия, и цель, и результат.

Мы говорим, что человек берет энергию из ресурса, но это некорректно. Человек существует внутри ресурса, как единое целое с ним. И так наполняется энергией.

Если у вас прокачан ресурс работы, то вы вдохновенно и эффективно работаете. Вы — часть работы, а она — часть вас. Вы находитесь внутри процесса, и вне этого процесса вы иной и чувствуете себя иначе.

И так с любым ресурсом.

Если ресурс фрустрирован или заблокирован, это подобно закрытой двери или руслу реки, заваленному камнями.

Чтобы разблокировать ресурс, нужно хотя бы примерно представлять себе, как выглядит его русло, нужно иметь в голове образ его энтелехии.

Его эйдос, как это называл Платон.

Вот это представление о ресурсе, образ того, чем он является, в чем заключается процесс внутри него — это начало прокачки.

Некоторые думают, что можно начать прокачивать ресурс, не имея о нем представления, но это невозможно.

Образ подключенного ресурса должен появиться в вас, чтобы вы могли прокачивать его.

И это образ должен быть не схематичным, а динамичным, живым. Он должен наполнить вас эмоционально.

Если у вас фрустрированы ресурсы, вы не можете представить движение энергии этого ресурса внутри вас.

Если у вас фрустрирована семья, вы представляете детей или общение с родителями как какую-то скуку или тяжелую обязанность.

Вы не можете ощутить, как это интересно и приятно, вы смотрите на ресурс со стороны закрытой двери, не умея попасть внутрь.

Вы не видите ресурс, не представляете себе, что это такое.

Платон сказал бы, что у вас нет эйдоса ресурса семьи, нет его живого образа.

Вы можете не согласиться и сказать, что видели много семей и сами жили в семье, что вы отлично представляете, что такое семья.

Но вы представляете себе умозрительную, мертвую систему, а не живую, а ресурс — это именно живая система, совершающая движение внутри вас, пока вы совершаете движение внутри нее. Это поток жизни.

Не засохшая мертвая куколка, а бабочка, порхающая над цветами.

То же касается любви, дружбы, имиджа, любого из 12 ресурсов. Вы не можете подключить ресурс, пока у вас нет его эйдоса, его живого образа, вызывающего в вас движение энергии, ваш к нему интерес, вашу тягу.

Академик Лосев считал, что миф это и есть эйдос. Он писал о связи платоновского эйдоса и античного мифа так:

«Лишь рационалистически понятое христианство и доморощенная мораль худосочного европейца могли увидеть в Платоне скучный морализм и исповедание какого-то вечно-серого и вне-чувственного «мира идей», – так что даже непонятны все эти платоновские эротические исступления по отношению к такой пустой и скучной вещи, как «гипостазированное понятие». На самом же деле, платонизм, как ослепительное явление греческого язычества вообще, есть неумолчное славословие плоти, божественной материи, вселенского тела любви и страсти. Это – вечная влюбленность в мир и приятие всех его радостей и страданий. Только бы жить и действовать. Но это не та ординарная, тяжелая, вне-божественная плоть и материя, которую знает новоевропейская культура. Это еще и нечто божественное. Это – Миф. И если Платон говорит о «другом» мире, то это или то ослепительное общение с Бытием в его целости и живом единстве (в отличие от отдельных, изолированных и мертвых μέρη185*, из которых оно фактически состоит), или Преисподняя и Элизиум, которые суть та же чувственная действительность, но вдали от ее горестей и страданий. Так из эйдоса вырастает мифология»

И дальше Лосев пишет о том, почему современному мышлению так тяжело дается понимание мифа:

«Настолько глубоко въелся в европейскую философию, а главное, в европейское мироощущение рационализм и мертвящие схемы математического естествознания вместе с т.н. «формальной» логикой, что нам теперь уже совсем трудно понять самую простую вещь, а именно, что можно видеть общее, что «одно», собственно, и не воспринимаемо, и не мыслимо без «иного». В виде какого-то открытия звучит учение современных немецких психологов о Gestaltqualitäten187*. Удивляются этому учению и даже оспаривают его; думают, что восприятие нарисованного треугольника вполне равносильно и адекватно сумме восприятий от трех линий; предполагается, что сумма трех восприятий и есть восприятие треугольника; и считают самостоятельный и ни на какие слагаемые не сводимый акт восприятия треугольника как чего-то целого – «мистическим туманом» и «мистическими выдумками». Ясно, что такой «философии» совершенно не по плечу философия Платона. Отсюда и получилось то, что на заре XX в. Платон непонятнее и запутаннее, чем в Средние века»

Под открытием немецких психологов Лосев имеет в виду гештальт-психологию, с которой связана теория поля Курта Левина.

В чем заключается инициация посредством мифов?

Миф не нужно анализировать, расчленяя на части, это значило бы убить миф.

Его нужно попытаться понять целиком, не превращая в мертвую схему.

Если вы пытаетесь расчленить миф и потом использовать для подключения ресурса, вы столкнетесь с ощущением бесполезности этого.

Нужно попытаться увидеть в мифе его эстетическую, драматургическую и вдохновляющую силу. Это и будет инициацией.

Поместите сюжет мифа внутри себя и сможете оттолкнуться от него для начала работы.

В 12-ти мифах Геракл сражается с представителями хаоса, стремясь подчинить себе стихии, стараясь из потенциального ничто создать экзистенциальное что-то.

Что-то подобное, хотя и без такого героического размаха, происходит, когда вы сражаетесь с фрустрациями и аддикциями в ресурсах.

Это не нужно пытаться понять на рациональном уровне, это нужно принять в себя.

Дальше уже можно будет размышлять над конкретными задачами в ресурсе. Конкретные задачи поддаются рациональному анализу.

А миф нужно эмоционально прожить. Поместить его внутри своего бессознательного целиком, связав с опредленным ресурсом.

И тогда вы сможете обращаться к нему.

А если вы попытаетесь его разложить на составляющие, вы получите груду бесполезных частей. Так корона мешает познанию.