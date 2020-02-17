Компания Xiaomi подготовила отличный подарок к 23 февраля

17.02.2020, 21:52, Новости дня

Известная китайская компания Xiaomi в скором времени презентует публике обновленный девайс из серии Mijia.

Специалисты указали, что публике будет предложена новая модель электрической бритвы. Производитель применил пять головок и три типа лезвия для более тщательной работы устройства. Достичь максимальной автономности станет возможным при помощи встроенного аккумулятора с емкостью 2000 мАч.

Производитель анонсировал, что при активной работе новая электрическая бритва сможет проработать порядка 90 минут без подзарядки. Приобрести новую модель Mijia станет возможным уже к 19 февраля по цене 72 доллара. Появление девайса окажется крайне актуальным перед праздником 23 февраля.



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