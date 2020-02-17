Вышинский назвал историю с плененными в Ливии российскими социологами вопиющей

17.02.2020, 21:52, Новости дня

Журналист Кирилл Вышинский не остался в стороне ивышел на пикет у посольства Ливии в Москве.

Как известно, так называемое Правительство национального согласия Ливии безосновательно удерживает в тюрьме Максима Шугалея и Самера Суэйфана, взятых в плен в мае 2019 года. Вышинский считает происходящее «вопиющей историей» и призывает всеми возможными способами давить на ПНС. Журналист считает огласку одним из способов, который может способствовать освобождению россиян.
Сколько продлятся пикеты, Вышинский не знает, однако убежден, что необходимо предпринимать все возможное и не останавливаться.

Ливийское посольство в Москве представляет именно Правительство национального согласия. На акцию около него незадолго до Вышинского выходила депутат Государственной Думы и общественный деятель Дарья Митина, которая заявила, что пикеты не прекратятся до тех пор, пока борьбой за освобождение россиян не возьмутся компетентные органы.



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