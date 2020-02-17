Универсал Audi RS 4 Avant обзавелся «бронзовой» спецверсией

17.02.2020, 21:52, Новости дня

Немецкий автогигант Audi презентовал для британского рынка обновленную версию универсала RS 4 Avant, в названии которого появилась приставка Bronze Edition.

В свою очередь, автомобиль имеет 2,9-литровый турбированный двигатель с мощностью 450 л.с. Кроме того, здесь разработчики применили 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Новый немецкий универсал способен разогнаться до 100 км в час за 4,1 секунд. В числе особенностей указана система бесключевого доступа, система кругового обзора, а также мультимедийная система.

Новый универсал имеет темный оттенок салона, а также увеличенные 20-дюймовые колесные диски и модернизированную выхлопную систему. Вышеуказанная спецверсия Bronze Edition будет доступна ограниченным тиражом всего 25 экземпляров и стоимость автомобиля составит 82, 3 тысяч фунтов.



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