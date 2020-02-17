Ученые рассказали о влиянии голодания на иммунную систему человека

17.02.2020, 21:47, Разное

Ученые из Калифорнийского университета в США провели исследование и установили, как процесс голодания влияет на иммунную систему человека. Свою работу специалисты назвали прорывной, отметив, что голодание помогает полностью обновить иммунитет, причем даже у пожилых людей.

Исследование показало, что трехдневное голодание запускает активную работу стволовых клеток, производящих в большом количестве белые кровяные клетки. Именно они являются защитой организма от любых инфекций. Данный феномен, полагают специалисты, помогает запустить процесс избавления от старых клеток и стимулирует выработку новых, способствуя своеобразному обновлению иммунной системы.

Во время эксперимента исследователи просили испытуемых выдерживать пост длительностью от нескольких часов до четырех дней. Результаты научной работы показали также меньшее количество фермента РКА, который связан со старением, и гормона, ответственного за развитие злокачественных опухолей.