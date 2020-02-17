Стал известен список автомобилей с бракованными подушками безопасности

17.02.2020, 21:47, Разное

Подушка безопасности от производителей из Takata имеет большое количество отрицательных отзывов, причиной которых является дефект в конструкции. Несколько дней назад в Сети появился список транспортных средств, имеющих бракованные эйрбеги данной компании.
Из-за данной проблемы в ДТП пострадали как минимум 29 пассажиров. Не так давно японская компания-банкрот Takata отозвала более 1 500 000 подушек безопасности, установленных в российских машинах. Исследование показало отсутствие влагопоглощающего вещества в пиропатроне. Данный недостаток в некоторых случаях приводит к взрыву в результате срабатывания эйрбега – водитель и пассажиры попросту могут быть ранены осколками. Многие модели, получившие этот дефект, выпускались в 2014-2016 году, но многие российские автовладельцы даже не подозревали о проблеме.

Узнать о том, входит ли та или иная модель в данный список, можно на сайте Takata или Росстандарта. Сообщается, что из-за дефекта в подушке безопасности повреждения получили более 200 человек, также зафиксировано не менее 29 смертей.



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