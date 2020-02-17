Косметологи рассказали,почему не нужно умываться перед сном

17.02.2020, 21:47, Разное

Косметологи рассказали о правилах ухода за кожей лица. Они отметили, что не нужно умываться перед сном, лучше всего это делать раньше – на закате солнца.
Чтобы кожа лица всегда оставалась молодой и здоровой, косметологи рекомендуют применять только качественные средства для очистки и обязательно смывать косметику вечером. Эксперты советуют умываться два раза в день, но непосредственно перед сном делать этого не рекомендуют. Следует умывать лицо гораздо раньше, можно это делать сразу после заката. Это связано с биоритмами как клеток организма, так и всего тела.

Клетки имеют свойство активироваться в темное время суток, происходит замена старых на новые. Косметологи считают, что умывание лица за несколько часов до сна поможет сохранить биоритм и защитить кожу от старения. Именно в этот период кожа гораздо лучше впитывает средства гигиены, поскольку не старается защититься от воздействия солнечных излучений или других вредных факторов.



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