Глава МИД Франции — Великобритания и ЕС «растерзают» друг друга на переговорах о торговле

17.02.2020, 21:47, Новости дня

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что Лондон и Брюссель «растерзают» друг друга на предстоящих переговорах по вопросу торгового соглашения, поскольку между ними скопилось много противоречий, пишет The Guardian. Французский чиновник также подчеркнул, что Великобритании будет очень непросто договориться с ЕС о свободной торговле к концу этого года, как того желают в британском правительстве.



Reuters

Великобритания и Европейский союз «растерзают» друг друга на переговорах по поводу заключения торгового соглашения между ними, предсказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет британская The Guardian.

«Я думаю, что по вопросам торговли и механизма наших отношений в будущем, переговоры о которых мы вскоре начнём, мы друг друга растерзаем», — заявил Ле Дриан.

По данным The Guardian, Ле Дриан добавил, что на рабочем столе в его кабинете скопилось много толстых папок с документами о различных противоречиях между Великобританией и Францией, включая, например, спор по поводу прав на вылов рыбы. Он также отметил, что для участников любых переговоров совершенно естественно защищать в первую очередь собственные интересы, однако подчеркнул, что добиться заключения соглашения о свободной торговле с Европой к концу нынешнего года, как того желает британская сторона, Лондону будет очень непросто, учитывая упомянутые масштабы разногласий.

Как напоминает обозреватель The Guardian, Великобритания официально вышла из состава Европейского союза две недели тому назад, но в течение переходного периода, который продлится один год, будет торговать с Евросоюзом на прежних условиях. Между тем, 27 членов блока уже составляют собственный список требований для предстоящих переговоров о торговле — и Франция, которая в настоящий момент упорно добивается более тесной интеграции внутри ЕС, почти наверняка станет первой призывать соратников по ЕС занять жёсткую позицию по таким вопросам, как финансовые услуги и рыболовство, пишет журналист.

В частности, Франция наряду с рядом других членов Евросоюза желает сохранить возможность ловить рыбу в британских водах, тогда как Лондон хочет сохранить «полную автономию» и ограничить доступ европейских рыбаков к своим угодьям.

Ле Дриан, который ранее занимал пост министра обороны, в своём выступлении призвал Великобританию сохранить сотрудничество с Европой в оборонном плане после брексита, говорится в материале. Он отметил, что Франция в знак своего желания не допустить разрыва отношений с Лондоном вскоре проведёт встречу на высоком уровне в рамках Договора Ланкастер-Хаус — соглашения об оборонном сотрудничестве, подписанного в 2010 году британским премьером Дэвидом Кэмероном и французским президентом Николя Саркози.