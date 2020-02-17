Наука: Состояние десен связали с риском инсульта

17.02.2020, 21:43, Разное

Ученые обнаружили связь между воспалением десен и повышенным риском ишемического инсульта. Результаты двух исследований, которые показывают это, будут представлены 19-21 февраля на международной конференции Американской ассоциации по изучению инсульта в Лос-Анджелесе.

Ишемический инсульт – повреждение участка головного мозга вследствие нарушения его кровоснабжения. Чаще всего он развивается из-за сужения артерий мозга при атеросклерозе.

«Поскольку воспалительный процесс, по-видимому, играет главную роль в развитии и прогрессировании атеросклероза, […] мы исследовали, связано ли воспаление десен с закупоркой сосудов головного мозга и инсультами, которые вызваны атеросклерозом сосудов головного мозга», – рассказал руководитель обоих исследований Сувик Сен (Souvik Sen), заведующий кафедрой клинической неврологии в Школе медицины Университета Южной Каролины.

В первом исследовании приняли участие 265 человек, которые ранее перенесли инсульт. Ученые выяснили, что среди пациентов с воспалением десен ишемический инсульт встречался в 2 раза чаще, чем при здоровых деснах. Также у них в 3 раза чаще были поражены затылочные отделы головного мозга, которые отвечают за зрение и координацию движений.

Участниками второго исследования стали более 1100 человек без инсульта в анамнезе. У 10% из них был выявлен атеросклероз. Согласно полученным данным, при воспалении десен вероятность умеренного сужения просветов сосудов головного мозга повышалась в 2 раза. А с учетом других факторов риска (возраст, высокое артериальное давление и высокий уровень холестерина), вероятность значительного сужения просветов сосудов головного мозга – в 2,4 раза.

Авторы предполагают, что своевременное лечение десен снизит риск образования бляшек и тромбов в артериях. Они подчеркивают, что их работы показывают наличие связи между воспалением десен и ишемическим инсультом, а не говорят о том, что это воспаление – причина инсультов.

«Лечащие врачи должны учитывать, что больные десны – значимый источник воспаления у пациентов, и проводить работу с пациентами по борьбе с воспалением десен», – заключил Сувик Сен.



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