Умер наводивший страх на весь Краснодар каннибал

17.02.2020, 21:39, Разное

Дмитрий Бакшеев, известный под прозвищем «краснодарский людоед», скончался в больнице. Он умер еще 16 февраля, однако только сейчас стало известно о случившемся.

Юрист Алексей Аванесян рассказал телеграм-каналу Mash, что о смерти клиента узнал не от официальных органов, а от «доброжелателей». И даже не знал, где именно тот отбывает наказание. «Последний раз мы виделись в краснодарском СИЗО в январе до его отправки по этапу», – сказал он. Официальные документы о смерти близкие получат 18 февраля.