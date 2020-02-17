Гаджеты: Apple начала продавать отремонтированные MacBook Pro 16. Можно немного сэкономить

17.02.2020, 21:33, Новости дня



Компания Apple, активно использует продажи восстановленной фирменной техники, уже побывавшей в эксплуатации. Такая услуга позволяет приобрести гаджеты известного производителя с существенной скидкой. При этом Apple постоянно расширяет ассортимент восстановленной техники. Последней новинкой в ассортименте восстановленной продукции Apple становится ноутбук MacBook Pro с 16-ти дюймовым экраном. Примечательно, что эта модель вышла на рынок только три месяца назад.

Средняя скидка при продаже восстановленного MacBook Pro, по сравнению с ценой нового устройства, составила коло 15%. Так базовый ноутбук с 6-ти ядерным процессором Core i7, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также с видеокартой Radeon Pro 5300M, продается по цене 2039 доллара. Аналогичный новый ноутбук можно купить за 2399 доллара.

Для флагманского ноутбука с 8-ми ядерным процессором Core i9, видеокартой Radeon Pro 5500M, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, скидка достигнет 420 долларов — покупатель сможет приобрести восстановленную модель по цене «всего» 2379 долларов.

Примечательно, что покупателям восстановленной техники предоставляют официальную годичную гарантию, стандартную комплектацию и права на приобретение расширенной версии фирменных гарантийных обязательств Apple Care.