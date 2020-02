Формула-1. Команда Racing Point предстала в розовом цвете

17.02.2020, 21:31, Новости дня

Очередная презентация состоялась в мире "Королевских гонок": формулическая команда Racing Point провела презентацию нового болида, который будет выступать в чемпионате мира по автогонкам в сезоне-2020. Интересно, что в раскраске машин "конюшни" преобладает розовый цвет.

В новом чемпионате "Формулы-1" гонщиками команды Racing Point будут мексиканец Серхио Перес и канадец Лэнс Стролл. "Конюшня" объявила, что ее новый титульным спонсором станет компания BWT. При этом инсайдеры сообщают, что 2020 год, вероятно, станет последним для коллектива с нынешним названием: скорее всего, в следующем сезоне Racing Point должен быть переименован в Aston Martin.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

New year, new look! 🤩 Introducing… BWT Racing Point F1 Team, with @bestwatertechnology signing up as title partner! 🤜🤛 Drop us an emoji to let us know what you think! #F1 #Formula1 #Motorsport

Публикация от BWT Racing Point F1 Team (@racingpointf1) 17 Фев 2020 в 6:08 PST