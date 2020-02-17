Конфликт из-за парковки или конкуренция на рынке: подробности расстрела семейной пары

17.02.2020, 21:31, Новости дня

Сегодня, 17 февраля, стали известны новые обстоятельства расстрела семейной пары в Калининграде. Конфликт из-за парковки или конкуренция на рынке? Установить мотивы убийцы поможет его предсмертная записка и показания главного свидетеля. Что уже выяснили следователи?

К павильону, где работала семейная пара, сегодня несут цветы, а предприниматели собирают деньги на прощание с погибшими. Все задаются вопросом: что могло привести к трагедии? 

"Они сами из Калининграда, взяли квартиру в ипотеку. Все было хорошо, только заплатили и ждали ребенка. На рынке мы уже годами стоим. У них никаких конфликтов ни с кем не было", — поделилась продавец Людмила Шамаргина.

Однако у следователей другая версия — в квартире убийцы, который работал на том же рынке, что и погибшие, обнаружили предсмертную записку.

"Из содержания записки следует, что между ним и погибшим мужчиной длительное время был конфликт. Из показаний допрошенных лиц понятно, что конфликт возник по причине ссоры на парковке, из-за неправильно припаркованного автомобиля. Длился конфликт достаточно давно — с 2015 года", — прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Проверяют и версию о том, что убийца был психически нездоров. Уже назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Семейная пара была убита выстрелами из карабина. По данным следствия, купил его мужчина легально. Разрешение на оружие он получил в июне 2018 года. Стрельба произошла на глазах прохожих.

"Мужчина начал стрелять в воздух. Как понимаю, он делал предупредительный выстрел, чтобы никто не подходил к нему", — рассказал очевидец Кирилл Пасечник.

После этого преступник открыл огонь уже на поражение. Убив семейную пару, застрелился сам. По предварительным данным, погибшая женщина была на четвертом месяце беременности. В тот вечер вместе с супругами был и их тринадцатилетний сын. Он чудом избежал гибели. Подростка после случившегося доставили в детскую областную больницу, а после осмотра отправили к бабушке, где с ребенком работают психологи.

"Подросток находится в образовательном учреждении. Утром он приступил к занятиям. Мальчик пребывает под вниманием педагогов и руководителей образовательного учреждения. Подросток прошел психологическую поддержку", — заявил заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике Калининграда Анна Апполонова.

Региональные власти пообещали, что органы социальной защиты помогут оформить документы по опеке над мальчиком.



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