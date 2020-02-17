Шойгу заявляет о принципиально новом уровне военного сотрудничества с Сербией

17.02.2020, 21:31, Новости дня

Военное сотрудничество между Россией и Сербией вышло на «принципиально» новый уровень, заявил в понедельник российский министр обороны Сергей Шойгу, прибыв с визитом в эту страну на фоне обострения напряженности в регионе.

«Со своей стороны, приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», – заявил Шойгу.

Сербия остается ключевым союзником России, несмотря на стремление вступить в Евросоюз. Белград пообещал не вступать в НАТО и отказался поддержать западные санкции против России в связи с конфликтом в восточной Украине.

Россия помогает Сербии модернизировать вооруженные силы, поставляя ей истребители, штурмовые вертолеты и боевые танки, что усиливает беспокойство по поводу риска новых столкновений в балканском регионе.

Ожидается, что Шойгу в ходе визита объявит о поставке в Сербию современного зенитно-ракетного комплекса, несмотря на предостережения США о возможных санкциях против Сербии.

«Сильная армия – гарант суверенитета государства. Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооруженными силами», – заявил Шойгу.

Сербский министр обороны Александр Вулин назвал Шойгу «истинным другом Сербии» и отметил, что отношения с Россией достигли «высочайшего уровня в истории».

В ходе кровопролитного процесса распада Югославии в 1990-е годы Сербия воевала с соседними Хорватией, Боснией и Косово. Считается, что нынешнее националистическое правительство страны стоит за обострением напряженности в Черногории и Боснии.

В Черногории, которая недавно вступила в НАТО, представители сербского меньшинства уже несколько месяцев протестуют против закона, который, по их словам, угрожает существованию Сербской православной церкви. В Боснии пророссийский лидер-серб угрожает выйти из союзного государства с мусульманами и хорватами и присоединить около трети страны к Сербии.