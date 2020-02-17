«Мама воспитывает, а папа поощряет»: 17-летняя дочь Меладзе высказалась о родителях

17.02.2020, 21:31, Разное

Российский певец Валерий Меладзе на данный момент состоит в браке с Альбиной Джанабаевой и воспитывает двоих сыновей — шестнадцатилетнего Константина и пятилетнего Луку, однако в первом браке артиста с Ириной Малухиной на свет появились их три дочери — 29-летняя Инга, двадцатилетняя София и семнадцатилетняя Арина. Младшая наследница недавно пояснила о взаимоотношениях с отцом.
Дочь Валерия Меладзе Арина отметила, что мама строже относится к ее воспитанию и сестер, а вот отец долго сердиться не может, потому он чаще балует наследниц, чем ругает. Дочери привыкли общаться с артистом, как с другом, могут обратиться к нему в любой момент. Выбор родителей они принимают и понимают, а Альбина Джанабаева никак не противодействует общению мужа с детьми от прежнего брака.

На данный момент Арина хочет поступить в медицинский университет, хотя прежде планировала пойти по стопам отца и заниматься творчеством. К поступлению в медицинский вуз выпускница готовится уже на протяжении трех лет, в чем ее поддерживают родители.



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