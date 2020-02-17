Эвакуированных из Китая украинцев будут охранять Нацгвардия и полиция

17.02.2020, 21:31, Новости дня

Украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань в провинции Хубэй, в Украине на время карантина будут круглосуточно охранять нацгвардейцы  и полицейские. Об этом в видеозаявлении, опубликованном на YouTube-канале Кабмина, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Министр отметила, что самолет, который заберет украинцев, отправится 18 февраля. На борт будут допущены лишь те, у кого не обнаружат следов коронавирусной инфекции. Сам самолет после приземления в Киеве будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированным людьми будет помещена под 14-дневной карантин.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что планируется эвакуировать 74 человека, среди которых 49 украинцев и 25 иностранцев.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 16 февраля за пределами Китая зафиксировано 683 случая заболевания в 25 станах мира, из них три человека умерли.

В Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, но двое украинцев заболели на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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