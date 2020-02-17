В магазине AliExpress появились подделки смартфонов Samsung и Huawei

17.02.2020, 21:31, Новости дня

В интернет-магазине AliExpress все чаще стали фиксировать случаи продажи поддельных флагманских смартфонов от брендов Samsung и Huawei.

Вместе с тем реальным разработчиков гаджетов является китайская марка Kimtien. В частности, покупатели могут приобрести смартфон под названием Kimtien Note 10+, который является практически полной копией флагманского девайса Samsung Galaxy Note10+. Стоимость китайского варианта смартфона составляет 166 долларов.

Известно, что аппарат получит 6,8-дюймовый дисплей с высоким разрешением, мощный восьмиядерный процессор SoC MediaTek с 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер постоянной памяти устройства составляет 128 гигабайт. Емкость батареи составляет 4800 мАч.