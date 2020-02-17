Лариса Долина впечатлила поклонников обновленным лицом на свадьбе у близкой подруги

17.02.2020, 21:31, Разное

Лариса Долина впечатлила поклонников обновленным лицом на свадьбе у близкой подруги Лены Лениной. На фотографиях с праздничного торжества была замечена известная отечественная певица, чья внешность сразу же стала предметом обсуждения.
Известие о том, что российская писательница Лена Ленина выходит замуж оказалось для многих приятной неожиданностью. Вся подготовительная работа к празднику была проделана втайне от любопытных глаз. Однако о самом бракосочетании стало известно в Сети. Ленина вынуждена была рассказать о некоторых деталях события. Опубликовав несколько снимков, она сообщила, что в числе приглашенных была и её близкая подруга Лариса Долина. Поклонники обратили внимание на тот факт, что узнали с трудом знаменитость на снимках, настолько свежо и молодо она выглядела.

Мнения разделились: одни говорили об умелых руках пластических хирургов, другие же сочли нужным высказаться о посещении косметического салона. Но в том, что преображение явно пошло на пользу любимой многими певице, которая в сентябре этого года отпразднует свое 65-летие, фанаты были едины.



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