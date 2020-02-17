МИД Украины вызвал временного поверенного по делам РФ и выразил протест из-за задержания украинских рыбаков

17.02.2020, 21:30, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины 17 февраля вызвало временного поверенного по делам России в Украине Александра Лукашика и выразило протест из-за задержания украинских рыбаков сотрудниками пограничного «управления ФСБ России» в аннексированном Крыму.

Об этом информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. 

В ходе встречи Лукашику передали требование «безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь», сказано в релизе. 

«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», – заявили в министерстве. 

Украинская сторона подтвердила принципиальную позицию по неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории государства. 

15 февраля в Азовском море сотрудниками пограничного «управления ФСБ России» в Крыму была задержана лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. В крымском «управлении ФСБ РФ» заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Позже «ведомство» сообщило, что все задержанные украинцы признались в незаконном вылове рыбы.

16 февраля «суд» в аннексированном Крыму арестовал моряков на 10 суток. 

Прокуратура АРК 15 февраля открыла уголовное производство по факту незаконного захвата судна с украинскими моряками. 

Депутат Верховной Рады Павел Мельник назвал предполагаемые имена задержанных – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов. Все они жители Запорожской области. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Между Укрианой и РФ действует договор о вылове рыбы в Азовском море.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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