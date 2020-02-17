Елена Степаненко станет ведущей новой юмористической программы

17.02.2020, 21:30, Разное

По-видимому, после скандального развода с Евгением Петросяном Елене Степаненко все же удалось уладить карьерные дела. Согласно неофициальным данным, юмористка вскоре станет ведущей нового телепроекта, которому эксперты уже предсказывают солидные рейтинги.

В закулисьях новой юмористической программы заявляют, что экс-супруга юмориста имеет большую популярность у продюсеров, которые ожидают огромных рейтингов от будущего проекта. Официальных сведений о ток-шоу по-прежнему не предоставлено, однако инсайдеры заявляют, премьера должна состояться уже совсем.

Степаненко из-за недавнего развода стала чаще гастролировать, но недавно всё же согласилась на съемки в новом проекте. Появилась информация, что юмористке за участие в проекте положен солидный гонорар с шестью нулями.