Елена Степаненко станет ведущей новой юмористической программы

17.02.2020, 21:30, Разное

По-видимому, после скандального развода с Евгением Петросяном Елене Степаненко все же удалось уладить карьерные дела. Согласно неофициальным данным, юмористка вскоре станет ведущей нового телепроекта, которому эксперты уже предсказывают солидные рейтинги.
В закулисьях новой юмористической программы заявляют, что экс-супруга юмориста имеет большую популярность у продюсеров, которые ожидают огромных рейтингов от будущего проекта. Официальных сведений о ток-шоу по-прежнему не предоставлено, однако инсайдеры заявляют, премьера должна состояться уже совсем.

Степаненко из-за недавнего развода стала чаще гастролировать, но недавно всё же согласилась на съемки в новом проекте. Появилась информация, что юмористке за участие в проекте положен солидный гонорар с шестью нулями.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / «Не астероид»: Названа новая причина исчезновения динозавров

20.12 / Нюша вспомнила, как в юности продюсер просил её полностью обнажиться перед ним

12.12 / в Саратовской области мужчина избил любовницу до смерти

12.12 / Однажды, двадцать лет спустя

27.12 / Учёные: Тренировка мозга способствует образованию новых нервных клеток

31.12 / Мнение: Самый популярный пост года

08.12 / Мнение: Весёлые картинки #23

13.01 / Мнение: Письмо: «Зачем он меня тыркает?»

11.02 / В центре Москвы произошла поножовщина

13.01 / Мнение: Инстамамочек шокировало это видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика