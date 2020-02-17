Аналитик прогнозирует низкий спрос на смартфоны Samsung Galaxy S20

17.02.2020, 21:30, Новости дня

Известный инсайдер анонсировал, что уровень продаж флагманского смартфона Galaxy S20 не сможет превзойти показатели прежней модели Galaxy S10.

Сообщается, что общее количество проданных смартфонов составит около 32 миллионов экземпляров до конца нынешнего года. Вместе с тем прежняя флагманская модель смартфона продалась в количестве 38 миллионов единиц за год нахождения на рынке.

Инсайдер указал в качестве основной причины вероятного провала продаж то, что смартфоны Galaxy S20 имеют недостаточный объем инновационных опций и функций. Однако некоторые специалисты противоположного мнения, будучи уверенными, что флагманские модели смогут показать рекордный спрос на рынке.



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