Глава госпиталя умер от коронавируса, который сам же и лечил

17.02.2020, 21:30, Новости дня

В Ухане от заражения коронавирусом скончался глава одного из временных госпиталей. Медицинское учреждение в настоящее время специализируется на лечении опасной болезни.

Об инциденте сообщает местная газета "Жэньминь Жибао". По ее данным, глава медицинского учреждения умер в понедельник, 17 февраля.

Ранее сообщалось о смерти врача, который одним из первых пытался предупредить общество о новом вирусе.

Вакцина от опасного заболевания уже тестируется. Российские медики также пытаются внести свою лепту в борьбу с COVID-19. Например, в Новосибирской области представят тест-системы для выявления болезни.



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