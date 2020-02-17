МИД Украины потребовал освободить задержанных российскими пограничниками моряков

17.02.2020, 21:24, Новости дня

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием российскими пограничниками четверых украинцев в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Украины.

Украинская сторона потребовала «безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа».

Также в пресс-службе добавили, что МИД требует «освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь».

Прокуратура украинской автономной республики Крым возбудила уголовное дело после задержания российскими пограничниками украинского судна в Азовском море.

Случившееся представители украинской прокуратуры назвали «незаконным захватом». Уголовное дело заведено по ст. 146 и 278 Уголовного кодекса Украины — похищение человека и угон или захват морского судна.

Ранее сообщалось, что в погрануправлении ФСБ Крыма сообщили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. В ходе его осмотра выявили более 290 экземпляров камбалы, а также незаконное орудие для лова — ставную сеть.

Капитан судна факт незаконного вылова камбалы-калкана признал, заявив при этом, что претензий к российским пограничникам не имеет.