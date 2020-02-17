Милла Йовович впервые вышла на прогулку с новорожденной дочерью Ошин

17.02.2020, 21:21, Разное

Звезда Голливуда Милла Йовович поделилась совместным снимком с новорожденной дочерью Ошин на своей странице в Instagram. По словам актрисы, накануне ей впервые удалось погулять вместе с ребенком.
Малышке недавно исполнилось 2 недели, поэтому Йовович проводит все время вместе с ней. Вчера им и вовсе удалось выйти вместе на прогулке – девочка впервые побывала на улице. В подписи к публикации актриса поделилась с интернет-пользователями своими эмоциями насчет данного события, а также пожелала им хорошего дня.

В комментариях подписчики пожелали знаменитой маме и её дочери здоровья. За считанные часы публикация набрала свыше 230 тысяч отметок «Мне нравится».



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