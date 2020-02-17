Алла Пугачева неоднозначно высказалась о творчестве Филиппа Киркорова

17.02.2020, 21:21, Разное

Известная певица Алла Пугачева неординарно высказалась о бывшем муже Филиппе Киркорове. Критично она охарактеризовала и его музыку.
В настоящее время Примадонна находится в браке с юмористом и ведущим Максимом Галкиным. Она почти не появляется на сцене, все внимание уделяя супругу, детям и внукам. В одном из интервью корреспонденты попросили дать оценку музыкальному творчеству Филиппа Киркорова, за которым когда-то она была замужем.

Алла Пугачева отметила, что не стоит считать ее фанаткой такого стиля. Не хочет она ставить никаких оценок песням болгарского артиста и «рога ему поставила когда-то». Это заявление спровоцировало настоящий ажиотаж и многие не стали комментировать заявление Аллы Пугачевой.



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