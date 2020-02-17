Макс Фадеев снял новый клип на свой смартфон

17.02.2020, 21:21, Разное

В своем видеообращении к фанатам продюсер Максим Фадеев пояснил о съемках клипа на его композицию «Гугуша». Англоязычная версия данной песни появилась в Сети еще 9 лет назад, но теперь композитор решил выпустить русскоязычную версию вместе с клипом.

По словам Фадеева, он не намерен нанимать профессионалов для съемок клипа, и справится сам. К примеру, во время отдыха на Бали ему хватило собственного смартфона, чтобы снять различные интересные моменты. «После монтажа получится клип, который я снял вот этими руками. В целом, бюджет клипа точно не превысит 50 долларов», — отметил композитор.

В комментариях к публикации интернет-пользователи заверили его, что самое главное — не бюджет, а творческая задумка. Стоит напомнить, что данная композиция посвящена Гульнаре Каримовой — дочери экс-президента Узбекистана, выступающей на сцене под псевдонимом Гугуша. Не так давно Фадеев помог ей с выпуском её первого англоязычного альбома.