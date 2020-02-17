Мнение: «Внешние связи» извинились за «отдельный дивизион»

17.02.2020, 21:15, Разное

«Священство» дает пример «царству».

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион извинился за оскорбительные слова протоиерея Дмитрия Смирнова, назвавшего гражданских жен «бесплатными проститутками».

Между прочим, этот колоритный, краснолицый, воинственный батюшка Смирнов – глава проекта «Отдельный дивизион» — клерикального движения, занятого «защитой семейных ценностей». Почему именно «дивизион» здесь нужен? Да еще «отдельный? Засела занозой в мозгах спецура.

Он же декан факультета православной культуры Военной академии ракетных войск стратегического назначения. Зачем это ракетчикам нужно, черт знает.

Но это так, «заметки на полях», а на самом деле хорошо, что Илларион извинился, отреагировал на общественное возмущение словами Смирнова. Мы это приветствуем.

Вот бы и светским властям России взять пример с митрополита Иллариона.

Пусть бы, например, за хамоватую Захарову извинялся Лавров. Это смогло бы несколько очистить атмосферу, понизить градус одурения.

📸 Милонов целует руку главе «Отдельного дивизиона» Смирнову

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Источник: СерпомПо



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