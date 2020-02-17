Новый смартфон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб ОЗУ

17.02.2020, 21:14, Новости дня

В Сети появились подробности о новом игровом смартфоне Red Magic 5G.

 Официальная премьера нового девайса пройдет в ближайшие полгода. Приобрести девайс станет возможным с увеличенным размером оперативной памяти 16 гигабайт. Пока в компании не называют никаких подробностей, однако на скриншотах все же удалось рассекретить некоторые характеристики устройства.

В числе достоинств станет то, что аппарат имеет новый тип памяти LPDDR5. В зависимости от комплектации, новый смартфон получит 256 гигабайт встроенной памяти. Пока смартфон предложен в базе данных под кодовым обозначением NX659J. Уже из коробки новинка получит современную оболочку Android 10. «Сердцем» девайса выступит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / ПАСЕ согласовала механизм реагирования на нарушение устава

02.02 / Пушков оценил заявление Помпео о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью

13.02 / Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro почти ничем друг от друга не отличаются

11.12 / Кабмин подал парламенту законопроект о запрете возвращения «ПриватБанка» Коломойскому

11.12 / Пропавший полтора месяца назад российский катер обнаружен у берегов Японии

20.12 / В США решили повысить возраст покупки сигарет

05.12 / В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

30.01 / Твой бизнес уйдет на свалку

13.12 / Автоновости: Новогодние скидки: такими доступными новые автомобили в России уже не будут

22.01 / Месяц без сигарет снижает риск осложнений после операции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика