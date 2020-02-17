Новый смартфон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб ОЗУ

17.02.2020, 21:14, Новости дня

В Сети появились подробности о новом игровом смартфоне Red Magic 5G.

Официальная премьера нового девайса пройдет в ближайшие полгода. Приобрести девайс станет возможным с увеличенным размером оперативной памяти 16 гигабайт. Пока в компании не называют никаких подробностей, однако на скриншотах все же удалось рассекретить некоторые характеристики устройства.

В числе достоинств станет то, что аппарат имеет новый тип памяти LPDDR5. В зависимости от комплектации, новый смартфон получит 256 гигабайт встроенной памяти. Пока смартфон предложен в базе данных под кодовым обозначением NX659J. Уже из коробки новинка получит современную оболочку Android 10. «Сердцем» девайса выступит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865.