Выдвижной экран появится у смартфонов TCL

17.02.2020, 21:14, Новости дня

Китайская компания TCL в скором времени может выпустить смартфоны в новом форм-факторе.

Если многие производители активно занимаются выпусков устройств с гибким экраном, что в компании TCL намерены предложить девайс с выдвижным дисплеем. Вместе с тем в обычном формате смартфона ничем не отличается от остальных устройств, однако станет возможным вытянуть дополнительную часть дисплея.

Вместе с тем сложная технология гибких экранов до сих пор вызывает некоторые сомнения у специалистов, тогда как выдвижной дисплей существенно решает уровень надежности, однако придает дополнительную толщину для смартфонов. Пока дата выхода нового смартфона от TCL удерживается в тайне от публики до официальной презентации.



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