«Вода была ледяная»: в Башкирии спасли 11 тонущих лошадей

17.02.2020, 21:06, Новости дня

Невероятное везение, и самоотверженные действия фермеров в Башкирии. Там под лёд провалился табун лошадей. Кадры спасения сегодня облетели все ленты информагентств.

В ход пошёл трактор, снегоход и всё имеющееся оборудование. На зов о помощи за считанные мгновения сбежались все работники фермы. Под лед небольшого искусственного пруда провалились 11 кобыл. Пока несколько человек вытаскивали на крутой берег одно животное, конюх следил за тем, чтобы другие не ушли под воду.

Обычно зимой на этом водоеме толщина льда доходит до полуметра. Но в этом году из-за тёплой зимы он оказался гораздо тоньше.

"Толпой они бежали сюда, забежали и сразу 11 голов провалились под лед", — рассказал говорит Салимзян Идиятуллин, конезаводчик.

По словам работников конезавода, счёт шёл на минуты. Глубина водоема в этом месте доходит до семи метров. И сколько животные могли выдержать на плаву в ледяной воде — неизвестно. Повезло, что люди оказались рядом.

"Вода ледяная, пальцы не слушались. Проблема была в том, что, когда вытаскивали кобылу, надо было удавку быстро снять, а пальцы были онемевшие и не слушались", — подчеркнул Идиятуллин.

Спасательная операция заняла не больше 10 минут. Всех животных после этого обогрели и осмотрели. Сейчас они уже вернулись в табун.

В результате инцидента ни одна кобыла не пострадала и даже не заболела. По словам фермеров, это объясняется особенностями башкирской породы лошадей, которые приспособлены к любым, даже к самым экстремальным условиям.

Весной на ферме ждут приплода — ожеребиться должны, в том числе и спасенные сегодня лошади. Давать имена жеребятам не принято. Но учитывая обстоятельства, фермеры уже задумываются над тем, чтобы традицию эту нарушить.