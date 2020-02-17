Тренер биатлонистов Хованцев заступился за Логинова

17.02.2020, 21:06, Новости дня

Главный тренер сборной РФ по биатлону Анатолий Хованцев ответил критикам Александра Логинова, который после дисквалификации за допинг выиграл золото чемпионата мира. Наставник напомнил иностранным апологетам россиянина, что и среди них есть бывшие допингисты.

В частности, Хованцев вспомнил, что за допинг была наказана норвежская лыжница Тереза Йохауг, но она вернулась на лыжню и продолжает побеждать. Тренер обратился к норвежским биатлонистам, критикующим Логинова: "Почему братья Бё так не относятся к Йохауг? Она выигрывает, но никто не говорит, что она допингистка и на соревнованиях ей делать нечего".

По мнению нашего специалиста в тени Логинова находится и немка Дениз Херрман, которая также была в свое время наказана за "запрещенку": "Херрман здесь выступает, лупит ногами, извините меня, так, что другим не снилось. Почему никого это не беспокоит?"

Хованцев считает, что братьев Бё расстраивает их собственный результат: "Они остались вне призов, и в них говорила обида. По сезону постоянно были в призах, а тут раз — и мимо. Пропустили русского. Решили искать не в себе, а в другом. Мне кажется, это были эмоции и больше они так говорить не будут".

Тренер сборной отдал должное французу Мартену Фуркаду: "Вот Фуркад высказался корректно, — цитирует Хованцева Спортбокс.Ru. – И я согласен с ним — зачем выносить скандал с Устюговым и Слепцовой было во время чемпионата мира? Уверен, решение было давно. Могли объявить его до, могли после. Но оставили "десерт" на главный старт. Как всегда".

"Может быть, хотели психологически выбить из колеи нашу команду, — задается вопросом специалист. – Не было бы ЭПО — Логинова клеймили бы за другое. Однозначно. Нас постоянно прессуют за все. Еще со времен СССР. Малейшая возможность уколоть есть — ей пользуются".

Как уже сообщали Вести.Ru, после победы Логинова в спринте на чемпионате мира в Италии ряд иностранный биатлонистов и журналистов обрушились на него с критикой за допинговое прошлое. На пресс-конференции после гонки Логинов отметил, что готов обсудить эту ситуацию в личной беседе с любым из соперников.