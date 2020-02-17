«Антиукраинская выходка». «Европейская Солидарность» против отправления украинской делегации на парад в Москве

17.02.2020, 21:06, Новости дня

Партия «Европейская Солидарность» выразила возмущение предложением народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Рабиновича сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном 17 февраля на их сайте.

«Такая инициатива от «пятой колонны» вполне прогнозируемой и ожидаемой. Реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы. Антиукраинская выходки Рабиновича, его зажигательная пророссийская речь на согласительном совете не встретили никакой реакции руководства парламента, которое в других случаях охотно комментирует выступления депутатов от демократической оппозиции», – говорится в сообщении.

В «Европейской Солидарности» считают, что президент Владимир Зеленский должен публично заявить, допускает ли он свое участие в параде в Москве 9 мая 2020 года.

17 февраля Рабинович на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп предложил отправить делегацию Верховной Рады для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Он мотивировал свои слова тем, что украинцы вместе с россиянами освобождали от нацистов как российские, так и украинские города.