МИД Украины требует от России освободить арестованных рыбаков

17.02.2020, 21:06, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России. Ведомство выразило протест, связанный с задержанием российскими пограничниками четверых украинцев за незаконный вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.

Ведомство требует от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, а также безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию насчет обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа.

В сообщении МИДа отмечается, что в ходе встречи российской стороне передали требование освободить украинских рыбаков, рыболовное судно, а также вернуть весь рыболовный инвентарь.

15 февраля крымские пограничники задержали катер, на борту которого находились четыре гражданина Украины без документов. Капитан судна, в свою очередь, попытался скрыться. В результате катер догнали. В ходе осмотра на нем обнаружили незаконное орудие ловли — ставную сеть, а также около трехсот рыбин (камбала-калкан). Разрешения на право добычи биологических ресурсов задержанные украинцы предъявить не смогли. На Украине так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное дело по факту задержания украинского маломерного судна в Азовском море. Керченский городской суд арестовал рыбаков на десять суток.