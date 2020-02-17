Специалисты назвали самые ожидаемые кинопремьеры лета 2020 года

17.02.2020, 21:04, Разное

Эксперты перечислили самые ожидаемые фильмы, которые выйдут в прокат летом нынешнего года. К примеру, через несколько месяцев зрители увидят вторую часть киноленты «Телохранитель киллера», а также узнают продолжение истории о Чудо-женщине.
В первую неделю лета выйдет фильм «Чудо женщина: 1984». В сиквеле главная героиня будет бороться с женщиной-кошкой по имени Гепарда. В середине июня состоится премьера «Создателя» — сюжет расскажет о мире в середине 21-го века. Популярный актёр Райан Рейнольдс получил главную роль в киноленте «Главный герой», которая дебютирует в прокате в первых числах июля.

К слову, это пока единственная крупная премьера, запланированная на этот месяц. Август порадует поклонников кино дебютным показом фильма «Бесконечность», а также второй частью картины «Телохранитель киллера». Сюжет второй киноленты развернется вокруг охранника Майкла Брайса и его давнего знакомого Дариуса Кинкейда. Их целью является предотвращение крупных кибератак и распада Евросоюза.



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