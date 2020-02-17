Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб оперативной памяти

17.02.2020, 21:04, Разное

Первым в мире смартфоном с 16 Гб оперативной памяти стал Samsung Galaxy S20 Ultra. Однако китайский бренд Nubia не намерен отставать и выпустит игровую модель Red Magic 5G.

Руководитель компании Nubia Ни Фэй решил провести опрос среди поклонников бренда и выяснить, нужно ли игровому смартфону Red Magic 5G 16 гигабайт «оперативки». Пользователи дали положительный ответ. Именно поэтому китайский бренд создаст устройство с такой модификацией.

Смартфон будет оснащен оперативной памятью стандарта LPDDR5, производителем которой выступит Samsung, а также гаджет будет иметь 256 гигабайтов flash-памяти. Модель будет работать на процессоре Snapdragon 865. Кроме этого еще и поддерживать мобильную сеть пятого поколения. Новинку оснастят дисплеем с частотой обновления изображения в 144 Гц и аккумуляторной батареей с сверхбыстрой зарядкой на 80 Вт.

Дебютный показ новой модели должен был состояться в Барселоне, но из-за отмены мероприятия официальная демонстрация переносится на неопределенное время.