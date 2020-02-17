Эксперты из США устрашились появлением ракет «Кинжал» у Ту-160

17.02.2020, 21:04, Разное

В США заволновались на счет появления в арсенале бомбардировщика Ту-160 мощных ракет «Кинжал». Заокеанские репортеры считают такое совмещение очень опасным.
СМИ США опубликовали материал об оснащении Ту-160 гиперзвуковыми боеголовками «Кинжал». Журнал The National Interest считают, что такая модернизация самолета сделает российскую машину еще опаснее и мощнее. По данным американских журналистов, дальность полета машины составляет 9000 миль, но один раз она преодолела 11 000 миль и смогла оставаться в небесном пространстве на протяжении почти суток. В арсенале бомбардировщика имеются X-55 и X-102, а также «Кинжал», хотя последний не столь дальнобойный.

В армии США отсутствуют средства для полноценного противостояния таким гиперзвуковым орудиям России. Американский журналист отметил, что указанное оружие может нести опасность для военнослужащих Вашингтона. Эксперты утверждают, что Ту-160 способен успешно задействовать крылатые и баллистические ракеты, которые усложнят западную ПРО.



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