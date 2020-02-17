Samsung первым согласился устанавливать российское ПО на смартфоны

17.02.2020, 20:57, Новости дня

Компания Samsung Electronics выразила готовность выполнять требование законодательства РФ по предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры  с 1 июля, сообщает РИА «Новости».

«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России», – сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких, как почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании «Яндекс» для смартфонов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба разработала требования к программному обеспечению, которое будет предустанавливаться на продаваемые в России смартфоны и другие гаджеты. Одним из требований к ПО будет «формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Возложить ответственность за предустановку ФАС хочет на производителей устройств. Ведомство отмечает, что, если производители по каким-то причинам не смогут исполнить требования закона, предустановкой по согласованию с ними могут заняться продавцы и дистрибуторы.

В декабре 2019 года производители электроники и ритейлеры заявили, что вступление в силу закона о предустановке российского софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие компании, предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения.

Сейчас ответственность за качество и стабильность работы несут производители, импортеры и продавцы устройств. 1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50–200 тысяч рублей.

Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК. По мнению ассоциации, их ответственность, включая материальную, необходимо закрепить в законе «О защите прав потребителей».



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