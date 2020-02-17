Почему надо спать, чтобы похудеть

17.02.2020, 20:56, Новости дня

Чем хуже качество сна у женщин и чем меньше они спят, тем больше в их рационе добавленного сахара, насыщенных жиров и кофеина. Это показало новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Ученые считают, что полученные ими результаты важны, поскольку у женщин высок риск ожирения и расстройств сна. Оба этих фактора могут быть связаны с перееданием. В то же время, добавленный сахар и нездоровые жиры увеличивают риск сахарного диабета 2 типа, ожирения и болезней сердца.

«В современной жизни мы часто работаем допоздна, поздно едим и иногда забываем о том, как важен сон для поддержания здорового образа жизни. Наше исследование подчеркивает важность хорошего качественного сна для поддержания здоровой массы тела и, потенциально, профилактики болезней сердца у женщин», — сказала CNN доктор Брук Аггарвал (Brooke Aggarwal), доцент Колумбийского университета, ведущий автор исследования.

Ученые из Медицинского центра Ирвина Колумбийского университета оценили связь между качеством сна и особенностями диеты почти 500 женщин в возрасте от 26 до 76 лет. Информацию о качестве сна исследователи получали со слов участниц исследования. Также женщины сообщали о том, как часто они употребляли различные продукты в течение года и ранее.

Женщины, которые плохо спали, получали в среднем на 500-800 калорий в сутки больше, чем женщины с нормальным сном. Они съедали больше вредных жиров и сахара и употребляли меньше клетчатки и цельнозерновых продуктов, чем предписывают рекомендации по питанию.

Один из возможных механизмов влияния недосыпания на переедание – стимулирование голода и подавление гормональных сигналов, которые сообщают о сытости, говорится в исследовании. Бессонница может влиять на гиппокамп – отдел мозга, который участвует в регулировании потребления пищи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / В Иране заявили, что «черные ящики» с самолета МАУ отправят во Францию

05.02 / «Мне всегда хотелось быть русской»: депутат Госдумы устыдилась своих корней

16.12 / Титул «Мисс мира 2019» получила представительница Ямайки Тони Энн-Сингх

19.12 / МЧС Узбекистана подтвердило смерть шестерых рабочих при обвале на стройке метро в Ташкенте

19.01 / Умер участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

06.02 / День Святого Валентина в Доме музыки

08.01 / В ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

12.01 / В Думе сделали новое предложение по каникулам

31.01 / История с Иссахар закрыта. Об обращении Цуркан доложат президенту

12.12 / В продаже появилась новая версия флагмана Realme X2 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика